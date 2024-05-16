У Сербії заявили про арешт через можливу загрозу для життя президента Александара Вучича
Київ • УНН
Сербська влада заарештувала особу, яка погрожувала безпеці президента Александара Вучича після нападу на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
У Сербії оголосили про взяття під варту людини, яка могла становити загрозу для безпеки президента країни Александара Вучича. Перед цим Вичичу погрожували в соцмережах, що він стане наступною мішенню після прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого напередодні було скоєно напад. повідомляє УНН із посиланням на РТС та заяву віцепрем’єр - міністра внутрішніх справ країни Івіца Дачича.
Деталі
За словами Дачича, через загрозу безпеці президента Вучичи чоловіка було затримано на 48 годин.
Перед цим президент Вучич заявив у соціальній мережі X, що він шокований нападом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і молиться за здоров'я "великого друга Сербії".
Невдовзі після цієї заяви президента Сербії з'явилися погрозливі повідомлення про те, що він стане наступною мішенню.
Як пише РТС, найвищі державні посадовці рішуче засудили погрози на адресу президента Сербії соціальних мережах, що виникли після замаху на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фітца, і закликали компетентні органи до негайної реакції.
Нагадаємо
У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Нападник, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив, що він не згоден з політикою уряду, зокрема, щодо свободи слова і передбачуваної ліквідації ЗМІ та нападів на словацький телеканал RTVS.