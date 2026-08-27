В Санкт-Петербурге в РФ сообщают о взрыве автомобиля с российским военнослужащим

В рф автомобиль взорвался в Санкт-Петербурге, сообщается о погибшем, предварительно, он был военнослужащим, пишут российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как указано, в автомобиле находились военнослужащий с женой. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за сработавшего СВУ.

Предварительно водитель автомобиля погиб, пассажирка пострадала.

По данным источника, водитель кроссовера имеет отношение к минобороны России.

"Погибший во время взрыва автомобиля в Петербурге оказался военным лётчиком. Как стало известно 112, за рулём кроссовера был подполковник. От полученных травм мужчина погиб. Ещё один человек пострадал и был госпитализирован", — пишет российский телеграм-канал 112.

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