В Санкт-Петербурге в РФ сообщают о взрыве автомобиля с российским военнослужащим
Киев • УНН
В Санкт-Петербурге, предварительно, взорвался автомобиль военнослужащего. Водитель, предварительно, погиб, пассажирка пострадала.
В рф автомобиль взорвался в Санкт-Петербурге, сообщается о погибшем, предварительно, он был военнослужащим, пишут российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как указано, в автомобиле находились военнослужащий с женой. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за сработавшего СВУ.
Предварительно водитель автомобиля погиб, пассажирка пострадала.
По данным источника, водитель кроссовера имеет отношение к минобороны России.
"Погибший во время взрыва автомобиля в Петербурге оказался военным лётчиком. Как стало известно 112, за рулём кроссовера был подполковник. От полученных травм мужчина погиб. Ещё один человек пострадал и был госпитализирован", — пишет российский телеграм-канал 112.
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