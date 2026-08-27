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У санкт-петербурзі в рф повідомляють про вибух авто з російським військовим

Київ • УНН

 • 350 перегляди

У санкт-петербурзі, попередньо, вибухнуло авто військовослужбовця. Водій, попередньо, загинув, пасажирка постраждала.

У санкт-петербурзі в рф повідомляють про вибух авто з російським військовим

У рф автомобіль вибухнув у Санкт-Петербурзі, повідомляють про загиблого, попередньо, він був військовим, пишуть росіЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як вказано, в автомобілі знаходилися військовослужбовець із дружиною. За попередніми даними, вибух стався через СВП, що спрацював. 

Попередньо водій авто загинув, пасажирка постраждала.

За даними джерела, водій кросовера має стосунок до міноборони росії.

"Загиблий під час вибуху автомобіля в петербурзі виявився військовим льотчиком. Як стало відомо 112, за кермом кросовера був підполковник. Від отриманих травм чоловік загинув. Ще одна людина постраждала і була госпіталізована", - пише російський телеграм-канал 112.

У підмосков'ї злетів у повітря BMW у мікрорайоні для російських військових09.06.26, 11:37 • 4915 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Вибухи