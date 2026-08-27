У санкт-петербурзі в рф повідомляють про вибух авто з російським військовим

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС