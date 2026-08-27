У санкт-петербурзі в рф повідомляють про вибух авто з російським військовим
Київ • УНН
У санкт-петербурзі, попередньо, вибухнуло авто військовослужбовця. Водій, попередньо, загинув, пасажирка постраждала.
У рф автомобіль вибухнув у Санкт-Петербурзі, повідомляють про загиблого, попередньо, він був військовим, пишуть росіЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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Як вказано, в автомобілі знаходилися військовослужбовець із дружиною. За попередніми даними, вибух стався через СВП, що спрацював.
Попередньо водій авто загинув, пасажирка постраждала.
За даними джерела, водій кросовера має стосунок до міноборони росії.
"Загиблий під час вибуху автомобіля в петербурзі виявився військовим льотчиком. Як стало відомо 112, за кермом кросовера був підполковник. Від отриманих травм чоловік загинув. Ще одна людина постраждала і була госпіталізована", - пише російський телеграм-канал 112.
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