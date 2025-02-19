В ряде областей Украины тревога из-за угрозы баллистики: Ермак прокомментировал - в кремле «плевать на всех хотели»
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Ермак заявил, что это ответ кремля, который «понимает только язык силы».
В столице Украины и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. На это также отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который на своей странице отметил, что в кремле «понимают только язык силы», передает УНН.
Угроза баллистики. путин напоминает, что плевать он на всех хотел. Такие люди понимают только язык силы, на котором и нужно с ними говорить.
Согласно сообщению на странице Воздушных сил Украины, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - из-за угрозы применения захватчиками баллистического вооружения.
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