У низці областей України тривога через загрозу балістики: Єрмак прокоментував - у кремлі "плювати на всіх хотіли"
Київ • УНН
В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Єрмак заявив, що це відповідь кремля, який "розуміє тільки мову сили".
У столиці України та низці регіонів оголошено повітряно тривогу через загрозу балістики. На це також відреагував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який на своїй сторінці зазначив, що у кремлі "розуміють тільки мову сили", передає УНН.
Загроза балістики. путін нагадує, що плювати він на всіх хотів. Такі люди розуміють тільки мову сили, якою і потрібно з ними говорити.
Відповідно до повідомлення на сторінці Повітряних сил України, в низці областей України оголосили повітряну тривогу - через загрозу застосування загарбниками балістичного озброєння.
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