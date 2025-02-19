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У низці областей України тривога через загрозу балістики: Єрмак прокоментував - у кремлі "плювати на всіх хотіли"

У низці областей України тривога через загрозу балістики: Єрмак прокоментував - у кремлі "плювати на всіх хотіли"

Київ • УНН

 • 109443 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Єрмак заявив, що це відповідь кремля, який "розуміє тільки мову сили".

У столиці України та низці регіонів оголошено повітряно тривогу через загрозу балістики. На це також відреагував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який на своїй сторінці зазначив, що у кремлі "розуміють тільки мову сили", передає УНН.

Загроза балістики. путін нагадує, що плювати він на всіх хотів. Такі люди розуміють тільки мову сили, якою і потрібно з ними говорити.

- ідеться у повідмленні на сторінці Єрмака у соцмережі.

Відповідно до повідомлення на сторінці Повітряних сил України, в низці областей України оголосили повітряну тривогу - через загрозу застосування загарбниками балістичного озброєння.

Зеленський про атаку рф на Одесу: після Ер-Ріяда та брехні представників рф про відсутність ударів по енергетиці - такий удар19.02.25, 09:54 • 44863 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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