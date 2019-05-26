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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 15:45 • 72983 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 122041 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111371 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

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В Румынии проходит референдум по вопросам правосудия

В Румынии проходит референдум по вопросам правосудия

Киев  •  УНН

 • 11494 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Параллельно с выборами в Европарламент, в Румынии происходит созванный президентом Клаусом Йоханниса референдум по вопросам правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Румыния.

"Параллельно с выборами в Европарламент, в Румынии происходит и созван президентом Клаусом Йоханниса референдум по вопросам правосудия. Таким образом избиратели должны ответить "да" или "нет" на два вопроса: 1. Согласны ли Вы с запретом амнистии и помилования за коррупционные правонарушения? и согласны ли вы с запретом на принятие правительством срочных постановлений в сфере уголовных преступлений, наказаний и судоустройства, а также с расширением права обжалования этих постановлений непосредственно в Конституционный Суд?", - пишет издание.

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По закону, референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более 30% граждан, находящихся в постоянных избирательных списках. Кроме того, результат референдума утверждается, если признаны действительными бюллетени составляют не менее 25% тех, кто находится в постоянных избирательных списках.

По состоянию на 15:00 часов, явка на референдуме по вопросам правосудия составляла 22,98%, сообщает Центральная избирательная комиссия. В столице явка составила 25,26%. В диаспоре проголосовали до 15:00 - 152,043 избирателей.

Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.

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