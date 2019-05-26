У ЄС сьогодні останній день виборів до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту, передає УНН з посиланням на DW.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.
Як повідомляв УНН, у суботу, 25 травня євродепутатів обирали громадяни Литви, Мальти та Словаччини, а також Чехії.