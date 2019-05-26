Литва сьогодні обирає главу держави

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У Литві сьогодні проходить другий тур президентських виборів, в один день з виборами до Європейського парламенту, передає УНН.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і продовжать роботу до 20:00.

На пост президента претендують екс-міністр фінансів Ингрида Шимон і литовський політик і економіст Гітанас Науседа.

Виборчі комісії очікують найбільшу явку в 10 і 17 годин. Спочатку будуть підраховані голоси на президентських виборах, а потім бюлетені Європейського парламенту.

Як повідомляв УНН, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу.

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