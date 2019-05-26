Литва сегодня выбирает главу государства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Литве сегодня проходит второй тур президентских выборов, в один день с выборами в Европейский парламент, передаёт УНН.
Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и продолжат работу до 20:00.
На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.
Избирательные комиссии ожидают наибольшую явку в 10 и 17 часов. Сначала будут подсчитаны голоса на президентских выборах, а затем бюллетени Европейского парламента.
Как сообщал УНН, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза.