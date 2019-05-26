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В Румунії відбувається референдум з питань правосуддя

В Румунії відбувається референдум з питань правосуддя

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Паралельно з виборами до Європарламенту, в Румунії відбувається скликаний президентом Клаусом Йоханнісом референдум з питань правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Румунія.

“Паралельно з виборами до Європарламенту, в Румунії відбувається й скликаний президентом Клаусом Йоханнісом референдум з питань правосуддя. Таким чином виборці мають відповісти „так“ або „ні“ на два питання: 1. Чи згодні Ви із забороною амністії та помилування за корупційні правопорушення? та Чи згодні ви із забороною на прийняття урядом термінових постанов у сфері кримінальних злочинів, покарань та судоустрою, а також з розширенням права оскарження цих постанов безпосередньо до Конституційного Суду?”, — пише видання.

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За законом, референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяло участь понад 30% громадян, що перебувають у постійних виборчих списках. Крім того, результат референдуму затверджується, якщо визнані дійсними бюлетені становлять щонайменше 25% тих, хто перебуває в постійних виборчих списках.

Станом на 15:00 годину, явка на референдумі з питань правосуддя становила 22,98%, повідомляє Центральна виборча комісія. У столиці явка склала 25,26%. У діаспорі проголосували до 15.00 години — 152.043 виборців.

Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

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