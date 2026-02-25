$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 11577 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 19648 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 16841 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 16817 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 14963 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 14736 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15272 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13599 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 27925 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14257 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
В Ровно неизвестные запустили салют в годовщину вторжения рф, их разыскивают - полиция

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Полиция Ровно устанавливает личности, которые запустили салюты 24 февраля около 20 часов. Использование пиротехники строго запрещено в условиях военного положения.

В Ровно неизвестные запустили салют в годовщину вторжения рф, их разыскивают - полиция

В Ровно неизвестные запустили салют в годовщину вторжения рф в Украину 24 февраля, полицейские устанавливают причастных, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.

Детали

"Полицейские устанавливают лиц, которые в Ровно запустили салюты", - сообщили в полиции.

О происшествии сегодня, 24 февраля, около 20 часов сообщила местная жительница.

Полицейские немедленно начали поиски нарушителей.

Полиция напомнила, что в условиях военного положения на территории Украины использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено.

В Киеве мужчина запустил салют в попытке "удивить девушку", его задержали - полиция

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Украина
Ровно