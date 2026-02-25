В Ровно неизвестные запустили салют в годовщину вторжения рф, их разыскивают - полиция
Киев • УНН
Полиция Ровно устанавливает личности, которые запустили салюты 24 февраля около 20 часов. Использование пиротехники строго запрещено в условиях военного положения.
В Ровно неизвестные запустили салют в годовщину вторжения рф в Украину 24 февраля, полицейские устанавливают причастных, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.
Детали
"Полицейские устанавливают лиц, которые в Ровно запустили салюты", - сообщили в полиции.
О происшествии сегодня, 24 февраля, около 20 часов сообщила местная жительница.
Полицейские немедленно начали поиски нарушителей.
Полиция напомнила, что в условиях военного положения на территории Украины использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено.
