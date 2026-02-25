У Рівному невідомі запустили салют у річницю вторгнення рф, їх розшукують - поліція
Київ • УНН
Поліція Рівного встановлює осіб, які запустили салюти 24 лютого близько 20 години. Використання піротехніки суворо заборонено в умовах воєнного стану.
У Рівному невідомі запустили салют у річницю вторгнення рф до України 24 лютого, поліцейські встановлюють причетних, повідомили у ГУНП у Рівненській області, пише УНН.
Деталі
"Поліцейські встановлюють осіб, які у Рівному запустили салюти", - повідомили у поліції.
Про подію сьогодні, 24 лютого, близько 20 години повідомила місцева жителька.
Поліцейські негайно почали пошуки порушників.
Поліція нагадала, що в умовах воєнного стану на території України використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено.
У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція02.02.26, 11:47 • 4339 переглядiв