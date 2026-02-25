У Рівному невідомі запустили салют у річницю вторгнення рф, їх розшукують - поліція

$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 11666 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 19875 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 17014 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 16984 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15092 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14795 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15314 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13603 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28097 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14261 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Словацька опозиція готує кримінальну скаргу на Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні24 лютого, 21:28 • 5360 перегляди
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заяваPhoto24 лютого, 21:50 • 6948 перегляди
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 7492 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 8760 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 6372 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28099 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 38823 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 56757 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 74217 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 76890 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Юрій Ігнат
Україна
Сполучені Штати Америки
Північна Корея
Іран
Білорусь
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 8176 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12816 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 15340 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 20413 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 29328 перегляди
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото

У Рівному невідомі запустили салют у річницю вторгнення рф, їх розшукують - поліція

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Поліція Рівного встановлює осіб, які запустили салюти 24 лютого близько 20 години. Використання піротехніки суворо заборонено в умовах воєнного стану.

У Рівному невідомі запустили салют у річницю вторгнення рф, їх розшукують - поліція

У Рівному невідомі запустили салют у річницю вторгнення рф до України 24 лютого, поліцейські встановлюють причетних, повідомили у ГУНП у Рівненській області, пише УНН.

Деталі

"Поліцейські встановлюють осіб, які у Рівному запустили салюти", - повідомили у поліції.

Про подію сьогодні, 24 лютого, близько 20 години повідомила місцева жителька.

Поліцейські негайно почали пошуки порушників.

Поліція нагадала, що в умовах воєнного стану на території України використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено.

У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція02.02.26, 11:47 • 4339 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Рівне