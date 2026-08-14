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В Ровненской области разыскивают осуждённого, сбежавшего из больницы

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Полиция Ровненской области разыскивает 44-летнего Алексея Ткаченко, который 29 июля самовольно покинул больницу в Клевани, где проходил лечение во время отбывания наказания. Мужчина может находиться в любом регионе Украины.

В Ровненской области разыскивают осуждённого, сбежавшего из больницы

Полиция Ровенской области разыскивает 44-летнего Алексея Ткаченко, который 29 июля самовольно покинул больницу в Клевани, где находился на лечении во время отбывания наказания. Мужчина может находиться в любом регионе Украины. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

29 июля около 9:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что во время утренней проверки в больнице в поселке Клевань обнаружили отсутствие пациента. Ткаченко Алексей Николаевич, 1982 г. р.

- говорится в сообщении.

44-летний мужчина отбывал наказание в исправительном центре за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений. В связи с состоянием здоровья он находился на лечении в Клеванской больнице, откуда сбежал

Разыскиваемый — уроженец поселка Свеса Шосткинского района Сумской области, а до отбывания наказания проживал в Киеве. Не исключено, что он может находиться в любом регионе Украины

Полицейские проводят комплекс розыскных мероприятий. Если вам известно местонахождение мужчины, не оставайтесь безучастными

Сообщить информацию можно по телефонам: (0362) 26-15-87, 067-495-29-59 или на спецлинию 102.

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Ольга Розгон

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