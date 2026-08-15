В Ровенской области авто насмерть сбило беременную женщину - тест несовершеннолетнего водителя на алкоголь показал 1,9 промилле
Киев • УНН
В селе Морочное 16-летний водитель ВАЗа подозревается в том, что сбил 26-летнюю беременную женщину, которая шла по обочине. Пострадавшая умерла в больнице, ребёнка спасти не удалось, водитель, как показал тест с помощью «Драгера», был пьян.
В Ровенской области под колёсами легкового автомобиля погибла беременная женщина, задержан несовершеннолетний водитель, сообщили в областном ГУНП в субботу, пишет УНН.
В Заречненском районе под колёсами легкового автомобиля погибла беременная пешеходка: полицейские задержали несовершеннолетнего водителя. Согласно результатам освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор «Драгер» показал 1,9 промилле.
Подробности
ДТП произошло вчера, 14 августа, около 23 часов в селе Морочное на улице Центральной.
Следователь предварительно установил, что "16-летний житель села Локница, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 26-летнюю местную жительницу, которая шла по грунтовой обочине в попутном направлении".
"Пострадавшую, которая находилась на 37-й неделе беременности, госпитализировали в больницу, где от полученных травм она умерла. Ребёнка также спасти не удалось", - указали в полиции.
Следователь начал досудебное расследование.
Несовершеннолетнего задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении.
В Ровно произошло ДТП с участием скорой помощи, пострадали трое медиков13.08.26, 20:10 • 4660 просмотров