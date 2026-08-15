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В Ровенской области авто насмерть сбило беременную женщину - тест несовершеннолетнего водителя на алкоголь показал 1,9 промилле

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

В селе Морочное 16-летний водитель ВАЗа подозревается в том, что сбил 26-летнюю беременную женщину, которая шла по обочине. Пострадавшая умерла в больнице, ребёнка спасти не удалось, водитель, как показал тест с помощью «Драгера», был пьян.

В Ровенской области авто насмерть сбило беременную женщину - тест несовершеннолетнего водителя на алкоголь показал 1,9 промилле

В Ровенской области под колёсами легкового автомобиля погибла беременная женщина, задержан несовершеннолетний водитель, сообщили в областном ГУНП в субботу, пишет УНН.

В Заречненском районе под колёсами легкового автомобиля погибла беременная пешеходка: полицейские задержали несовершеннолетнего водителя. Согласно результатам освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор «Драгер» показал 1,9 промилле.

- сообщили в полиции.

Подробности

ДТП произошло вчера, 14 августа, около 23 часов в селе Морочное на улице Центральной.

Следователь предварительно установил, что "16-летний житель села Локница, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 26-летнюю местную жительницу, которая шла по грунтовой обочине в попутном направлении".

"Пострадавшую, которая находилась на 37-й неделе беременности, госпитализировали в больницу, где от полученных травм она умерла. Ребёнка также спасти не удалось", - указали в полиции.

Следователь начал досудебное расследование.

Несовершеннолетнего задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении.

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Юлия Шрамко

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