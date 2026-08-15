На Рівненщині автівка на смерть збила вагітну жінку - тест неповнолітнього водія на алкоголь показав 1,9 проміле

У Рівненській області під колесами легковика загинула вагітна жінка, затримано неповнолітнього водія, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

На Зарічненщині під колесами легковика загинула вагітна пішохідка: поліцейські затримали неповнолітнього водія. Відповідно до огляду керманич перебував в стані алкогольного сп’яніння — прилад Драгер показав 1,9 проміле. - повідомили у поліції.

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ДТП сталася учора, 14 серпня, близько 23 години у селі Морочне на вулиці Центральній.

Слідчий попередньо встановив, що "16-річний житель села Локниця керуючи автомобілем ВАЗ здійснив наїзд на 26-річну місцеву жительку, яка йшла ґрунтовим узбіччям в попутному напрямку".

"Потерпілу, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Дитину також врятувати не вдалося", - вказали у поліції.

Слідчий розпочав досудове розслідування.

Неповнолітнього затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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