На Рівненщині автівка на смерть збила вагітну жінку - тест неповнолітнього водія на алкоголь показав 1,9 проміле
Київ • УНН
У селі Морочне 16-річний водій ВАЗу підозрюється у тому, що збив 26-річну вагітну жінку, яка йшла узбіччям. Потерпіла померла в лікарні, дитину врятувати не вдалося, водій, як показав тест Драгером, був п'яний.
У Рівненській області під колесами легковика загинула вагітна жінка, затримано неповнолітнього водія, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
На Зарічненщині під колесами легковика загинула вагітна пішохідка: поліцейські затримали неповнолітнього водія. Відповідно до огляду керманич перебував в стані алкогольного сп’яніння — прилад Драгер показав 1,9 проміле.
Деталі
ДТП сталася учора, 14 серпня, близько 23 години у селі Морочне на вулиці Центральній.
Слідчий попередньо встановив, що "16-річний житель села Локниця керуючи автомобілем ВАЗ здійснив наїзд на 26-річну місцеву жительку, яка йшла ґрунтовим узбіччям в попутному напрямку".
"Потерпілу, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Дитину також врятувати не вдалося", - вказали у поліції.
Слідчий розпочав досудове розслідування.
Неповнолітнього затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
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