В Ровенской области утонул трехлетний мальчик, еще одного ребенка ищут
Киев • УНН
В селе Колки во время поисков двух братьев спасатели обнаружили тело ребенка 2023 года рождения. Поисковая операция трехлетнего мальчика продолжается вторые сутки.
В селе Колки Дубровицкой территориальной общины спасатели, правоохранители и местные жители вторые сутки подряд объединяют усилия, чтобы отыскать двух маленьких братьев, пропавших вблизи реки. Об этом сообщает ГСЧС Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Происшествие всколыхнуло общину накануне: двое малолетних детей, оставленные без присмотра взрослых, оказались у водоема. Сразу после получения сообщения об их исчезновении были развернуты масштабные поисковые мероприятия — искали обоих мальчиков, 2021 и 2023 годов рождения.
К сожалению, чуда не произошло. 05 апреля во время обследования акватории реки обнаружили и подняли на поверхность тело младшего брата — ребенка 2023 года рождения
По состоянию на сегодня поиски старшего мальчика (2021 г.р.) продолжаются непрерывно.
