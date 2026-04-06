На Рівненщині потонув трирічний хлопчик, ще одну дитину шукають

У селі Колки Дубровицької територіальної громади рятувальники, правоохоронці та місцеві громадяни другу добу поспіль об’єднують зусилля, щоб відшукати двох маленьких братів, які зникли поблизу річки. Про це повідомляє ДСНС Рівненщини, пише УНН.

Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи — шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження.

На жаль, дива не сталося. 05 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата — дитини 2023 року народження