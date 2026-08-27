В Ростовской области сообщают о побеге заключённых, которых готовили к отправке на войну
Киев • УНН
В Ростовской области сообщили о побеге заключённых, которых везли на войну. Есть неподтверждённые данные о нападениях и гибели местного жителя.
В Ростовской области рф после обеда 26 августа якобы сбежали несколько заключённых, которых российские военные везли для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По данным источника, после побега мужчины могли начать нападать на местных жителей. Сначала появилась информация о нападении на таксиста, однако, по предварительным данным, водитель выжил.
Позже сообщили о якобы убийстве одного из местных жителей. Обстоятельства этого инцидента пока не уточняются.
Местных жителей призывают оставаться дома
По информации Exilenova+, местных жителей призывают не выходить из домов из-за возможной опасности. Данных о точном количестве беглецов и их местонахождении пока нет.
В то же время независимого подтверждения информации о побеге, нападениях и гибели человека пока нет. Ранее случаи побега бывших заключённых, которых российские власти вербовали для участия в войне против Украины, уже фиксировались в Ростовской области.
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