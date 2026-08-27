На ростовщині повідомляють про втечу ув'язнених, яких готували до відправлення на війну

У ростовській області рф після обіду, 26 серпня, нібито втекли кілька ув'язнених, яких російські військові везли для участі у війні проти України. Про це повідомляє Exilenova+, пише УНН.

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За даними джерела, після втечі чоловіки могли розпочати напади на місцевих жителів. Спочатку з'явилася інформація про напад на таксиста, однак, за попередніми даними, водій вижив.

Пізніше повідомили про нібито вбивство одного з місцевих жителів. Обставини цього інциденту наразі не уточнюються.

Місцевих закликають залишатися вдома

За інформацією Exilenova+, місцевих жителів закликають не виходити з домівок через можливу небезпеку. Даних про точну кількість утікачів та їхнє місцеперебування наразі немає.

Водночас незалежного підтвердження інформації про втечу, напади та загибель людини наразі немає. Раніше випадки втечі колишніх ув'язнених, яких російська влада вербувала для участі у війні проти України, вже фіксувалися в ростовській області.

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