В российском Оренбурге горит газоперерабатывающий завод
Киев • УНН
В российском Оренбурге заметили столб дыма, вероятно, горит газоперерабатывающий завод. В российских Telegram-каналах распространяется видео не только со столбом дыма, но и со столбом пламени.
Детали
Как сообщают росСМИ, дым в районе газзавода заметили в Оренбурге.
Официальной информации пока нет. Специалисты мчс рф уточняют, что именно горит.
