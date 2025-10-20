У російському Оренбурзі палає газопереробний завод
Київ • УНН
У російському Оренбурзі помітили стовп диму, ймовірно, палає газопереробний завод. У російських Telegram-каналах поширюється відео не тільки зі стовпом диму, а й зі стовпом полум'я.
У російському Оренбурзі помітили стовп диму. Ймовірно, палає газопереробний завод - один з найбільших в росії, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, дим у районі газзаводу помітили в Оренбурзі.
У російських Telegram-каналах шириться відео не тільки із стовпом диму, а й із стовпом полум'я.
Офіційної інформації наразі немає. Фахівці мнс рф уточнюють, що саме палає.
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс19.10.25, 08:33 • 14612 переглядiв