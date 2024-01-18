В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной

Губернатор Белгородской области рф вячеслав гладков заявил, что вражеские средства противовоздушной обороны якобы сбили 10 ракет. Об этом он рассказал он в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО - заявил гладков.

По его словам, якобы есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава.

В селе мясоедово повреждены два частных домовладения: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.

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