В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной
Киев • УНН
Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.
Губернатор Белгородской области рф вячеслав гладков заявил, что вражеские средства противовоздушной обороны якобы сбили 10 ракет. Об этом он рассказал он в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО
По его словам, якобы есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава.
В селе мясоедово повреждены два частных домовладения: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.
Дополнение
В россии ночью в нескольких областях слышали звуки взрывов. Дроны пытались атаковать морской порт в ленинградской области, один из них упал на территорией нефтяного терминала в ленинградской области.
В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной
Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.
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