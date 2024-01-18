В росії заявляють про нібито збиття 10 ракет над белгородщиною
Київ • УНН
Губернатор бєлгородської області росії в'ячеслав гладков стверджує, що їхні системи протиповітряної оборони збили 10 ракет.
Губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков заявив, що ворожі засоби протиповітряної оборони буцімто збили 10 ракет. Про це він розповів він у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.
За результатами ранкового обстрілу з боку збройних сил України бєлгорода і бєлгородського району: 10 ракет у наш бік летіли, усі успішно збиті нашим ППО
За його словами, нібито є одна постраждала - у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба.
У селі м'ясоїдове пошкоджені два приватних домоволодіння: в одному будинку вибито вікна, у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання.
Доповнення
В росії вночі в кількох областях чули звуки вибухів. Дрони намагалися атакувати морський порт у ленінградській області, один з них впав на територією нафтового терміналу в ленінградській області.