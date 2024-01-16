В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях
Как сообщается, российские оборонные системы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, согласно сообщению Министерства обороны России.
16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика
Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал культовым как для группы, так и для ее многочисленных поклонников. Cavern стал настоящим домом для музыкантов - они выступили там 262 раза.
CNN: Трамп победил на кокусе в Айове
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов, сообщает CNN. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.
В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек
Автобусная авария на юго-востоке Турции привела к девяти смертям и 30 ранениям. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, потерял управление после столкновения с барьерами на выезде из тоннеля и упал в кювет.
В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море
Предприятие не будет работать с 15 по 21 января.
Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи
Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"
США осуждают атаку Ирана в Эрбиле
США решительно осудили ракетную атаку Ирана в Эрбиле, Ирак, в результате которой погибли четверо и были ранены шесть человек, выразив беспокойство по поводу подрыва стабильности в Ираке. Никакие американские объекты не были поражены, и о жертвах среди американцев не сообщалось.
ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из Полосы Газы для тренировок и реконструкции в рамках запланированной долгосрочной стратегии ведения войны против Хамаса. Три оставшиеся дивизии продолжают операции в различных зонах.
Российские самолеты ИЛ-22М и А-50 могли сбить ЗРК Patriot - военный эксперт
По словам военного эксперта Олега Каткова, российские самолеты Ил-22М и А-50 теоретически могли бы сбить систему ПВО Patriot, что он называет чрезвычайно сложной задачей из-за мобильности системы и мощного радиолокационного сигнала.
минобороны рф сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью
Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Воронежской областью во время вероятной попытки теракта. О жертвах не сообщается, а материальный ущерб оценивается.