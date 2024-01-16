В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях

Российские средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 12 БПЛА в Воронежской и Белгородской областях за ночь. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН.

Детали

В частности якобы российская ПВО уничтожила пять и перехватила три украинских беспилотника над Воронежской областью, также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.

В Минобороны рф уточнили, что беспилотники были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачено над территорией Белгородской области сообщили в российском ведомстве

минобороны рф сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью