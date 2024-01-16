У Росії заявили про атаку дронів у Воронезькій та Бєлгородській областях
Київ • УНН
Як повідомляється, російські оборонні системи перехопили і знищили 12 українських безпілотників у Воронезькій і Бєлгородській областях, згідно з повідомленням Міністерства оборони Росії.
Російські засоби ППО нібито знищили та перехопили 12 БПЛА у Воронезькій та Білгородській областях за ніч. Про це повідомили у міноборони рф, передає УНН.
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Зокрема нібито російська ППО знищила п'ять і перехопила три українські безпілотники над Воронезькою областю, також чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області.
У Міноборони рф уточнили, що безпілотники були літакового типу.
Черговими засобами ППО було знищено п'ять і перехоплено три українські безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області, чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області
міноборони рф повідомило про три збиті українські БПЛА над Воронезькою областю16.01.24, 03:09 • 29048 переглядiв