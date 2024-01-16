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У Росії заявили про атаку дронів у Воронезькій та Бєлгородській областях

У Росії заявили про атаку дронів у Воронезькій та Бєлгородській областях

Київ • УНН

 • 29444 перегляди

Як повідомляється, російські оборонні системи перехопили і знищили 12 українських безпілотників у Воронезькій і Бєлгородській областях, згідно з повідомленням Міністерства оборони Росії.

Російські засоби ППО нібито знищили та перехопили 12 БПЛА у Воронезькій та Білгородській областях за ніч. Про це повідомили у міноборони рф, передає УНН.

Деталі

Зокрема нібито російська ППО знищила п'ять і перехопила три українські безпілотники над Воронезькою областю, також чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області.

У Міноборони рф уточнили, що безпілотники були літакового типу.

Черговими засобами ППО було знищено п'ять і перехоплено три українські безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області, чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області

повідомили у російському відомстві

міноборони рф повідомило про три збиті українські БПЛА над Воронезькою областю16.01.24, 03:09 • 29048 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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