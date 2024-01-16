міноборони рф повідомило про три збиті українські БПЛА над Воронезькою областю
Київ • УНН
Міністерство оборони Росії заявило, що три українські безпілотники були збиті російськими системами протиповітряної оборони над Воронезькою областю під час ймовірної спроби теракту. Про жертви не повідомляється, а матеріальні збитки оцінюються.
російські засоби протиповітряної оборони (ППО) нібито збили три українські безпілотники над Воронезькою областю. Про це повідомили в міноборони рф, передає УНН.
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У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів16.01.24, 01:42 • 28639 переглядiв