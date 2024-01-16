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міноборони рф повідомило про три збиті українські БПЛА над Воронезькою областю

міноборони рф повідомило про три збиті українські БПЛА над Воронезькою областю

Київ • УНН

 • 29048 перегляди

Міністерство оборони Росії заявило, що три українські безпілотники були збиті російськими системами протиповітряної оборони над Воронезькою областю під час ймовірної спроби теракту. Про жертви не повідомляється, а матеріальні збитки оцінюються.

російські засоби протиповітряної оборони (ППО) нібито збили три українські безпілотники над Воронезькою областю. Про це повідомили в міноборони рф, передає УНН.

16 січня поточного року з 01:50 до 02:50 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Воронізької області

повідомив відомстві.

Раніше глава регіону Олександр Гусєв повідомив , що в результаті атаки, за попередніми даними, постраждалих немає.

В одному багатоквартирному будинку ліквідовано спалах на балконі. Ще у двох багатоквартирних будинках та ряді приватних будинків вибиті вікна. Оперативні служби вже працюють на місцях

написав він.

Губернатор зазначив, що буде проведено поквартирний обхід для уточнення числа та характеристик пошкодженого майна.

Усім громадянам надамо допомогу у найкоротші терміни. Ситуацію тримаю на контролі

повідомив Гусєв.

У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів16.01.24, 01:42 • 28639 переглядiв

Лілія Подоляк

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