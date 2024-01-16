минобороны рф сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью

российские средства противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН.

16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области сообщил ведомстве.

Ранее глава региона Александр Гусев сообщил, что в результате атаки, по предварительным данным, пострадавших нет.

В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоквартирных домах и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах написал он.

Губернатор отметил, что будет проведен поквартирный обход для уточнения числа и характеристик поврежденного имущества.

Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле сообщил Гусев.

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