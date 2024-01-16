В Воронеже взрывы, очевидцы пишут об атаке дронов

Жители российского города Воронеж сообщают о звуках взрывов. По предварительным данным, это связано с работой ПВО и дронами, которые летят над городом. Об этом пишет телеграм-канал Baza, передает УНН.

Детали

Взрывы услышали жители юго-западного района и Шилово. Предварительно, после попадания неизвестного боеприпаса, поврежден многоквартирный дом на улице Тепличная. Службы экстренной помощи работают на месте.

В Воронежской области рф на административное здание упал БПЛА