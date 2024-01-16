У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів
Київ • УНН
У російському Воронежі пролунали численні вибухи, за попередніми даними, це були атаки безпілотників. Вибухи пошкодили житлові будинки, на місці події працюють екстрені служби.
Мешканці російського міста Воронеж повідомляють про звуки вибухів. За попередніми даними, це пов’язано з роботою ППО та дронами, які летять над містом. Про це пише телеграм-канал Baza, передає УНН.
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Вибухи почули жителі південно-західного району та Шилово. Попередньо, після влучання невідомого боєприпасу, ушкоджений багатоквартирний будинок на вулиці Теплична. Служби екстреної допомоги працюють на місці.
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