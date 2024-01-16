У Воронежі вибухи, очевидці пишуть про атаку дронів

Мешканці російського міста Воронеж повідомляють про звуки вибухів. За попередніми даними, це пов’язано з роботою ППО та дронами, які летять над містом. Про це пише телеграм-канал Baza, передає УНН.

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Вибухи почули жителі південно-західного району та Шилово. Попередньо, після влучання невідомого боєприпасу, ушкоджений багатоквартирний будинок на вулиці Теплична. Служби екстреної допомоги працюють на місці.

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