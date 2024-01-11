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У Воронезькій області рф на адміністративну будівлю впав БПЛА

У Воронезькій області рф на адміністративну будівлю впав БПЛА

Київ • УНН

 • 32555 перегляди

Український безпілотник врізався в будівлю в російському Воронежі, пошкодивши дах, але ніхто не постраждав, повідомив губернатор області.

Безпілотний літальний апарат впав у Воронезькій області росії. Він пошкодив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів. Ніхто не постраждав. Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор регіону Олександр Гусєв, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі українська БПЛА пробила покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів Воронезької області. Ніхто не постраждав. Загоряння немає

написав Гусєв

Гусєв додав, що на місці працюють оперативні служби.

У росії заявили про збиття тьох українських БПЛА11.01.24, 06:33 • 104764 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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