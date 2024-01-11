У Воронезькій області рф на адміністративну будівлю впав БПЛА
Київ • УНН
Український безпілотник врізався в будівлю в російському Воронежі, пошкодивши дах, але ніхто не постраждав, повідомив губернатор області.
Безпілотний літальний апарат впав у Воронезькій області росії. Він пошкодив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів. Ніхто не постраждав. Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор регіону Олександр Гусєв, передає УНН.
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Сьогодні вночі українська БПЛА пробила покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів Воронезької області. Ніхто не постраждав. Загоряння немає
Гусєв додав, що на місці працюють оперативні служби.
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