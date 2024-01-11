У росії заявили про збиття тьох українських БПЛА
Київ • УНН
Росія стверджує, що збила три українські безпілотники над Ростовом, Тулою і Калугою, стверджуючи, що це була спроба терористичної атаки.
Російські засоби ППО збили три українські безпілотні літальні апарати над Ростовською, Тульською та Калузькою областями. Про це повідомили у Міноборони РФ, передає УНН.
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Зазначається, що "11 січня близько 04:30 припинено спробу нібито України здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ.
Три українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей
Доповнення
За інформацією губернатора Калузької області Владислава Шапші, безпілотник вибухнув над спорудженням насосної станції у Калузі.
Сьогодні вранці на околиці Калуги над технічною спорудою насосної станції стався вибух БПЛА. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень. Займань і постраждалих немає
На тлі масованих авіаударів: у НАТО обіцяють посилити ППО України10.01.24, 20:16 • 116205 переглядiв