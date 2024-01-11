В россии заявили о сбивании нескольких украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что "11 января около 04:30 пресечена попытка якобы Украины осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей рассказали в ведомстве.

Дополнение

По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, беспилотник взорвался над сооружением насосной станции в Калуге.

Сегодня утром на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет написал он в своем Telegram-канале

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