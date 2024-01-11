В Воронежской области рф на административное здание упал БПЛА
Киев • УНН
Украинский беспилотник врезался в здание в российском Воронеже, повредив крышу, но никто не пострадал, сообщил губернатор области.
Беспилотный летательный аппарат упал в Воронежской области россии. Он повредил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет
Гусев добавил, что на месте работают оперативные службы.
В россии заявили о сбивании нескольких украинских БПЛА11 январь 2024, 04:33 • 36536 просмотров
В Воронежской области рф на административное здание упал БПЛА
Украинский беспилотник врезался в здание в российском Воронеже, повредив крышу, но никто не пострадал, сообщил губернатор области.
Ракетный удар по отелю в Харькове: чрезвычайники спасли двух человек
Спасатели спасли двоих и эвакуировали 19 человек после того, как ракеты попали в харьковский отель, ранив 11 человек, в том числе журналиста.
За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб
Украинские войска отбили 73 вражеские атаки на разных направлениях, выдержали ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы, удерживая позиции и нанося врагу потери.
Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб
Украинские военные нанесли 7 авиационных ударов по местам сосредоточения противника и уничтожили ракету Х-59, а также нанесли удары по военным целям ракетными войсками.
Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины
Израиль продлил вид на жительство украинским гражданам до конца 2024 года, демонстрируя поддержку Украины.
В россии заявили о сбивании нескольких украинских БПЛА
Россия утверждает, что сбила три украинских беспилотника над Ростовом, Тулой и Калугой, утверждая, что это была попытка террористической атаки.
11 января: Всемирный день равенства на работе, Международный день "Спасибо"
Всемирный день равенства на работе отмечается во всем мире с целью содействия разнообразию и борьбы с дискриминацией на рабочем месте, направленной на обеспечение равенства по признакам пола, возраста, расы и инвалидности.
ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд
ООН ищет 3,1 миллиарда долларов на помощь Украине на фоне продолжающейся войны и растущих гуманитарных потребностей. Эти средства должны помочь 8,5 миллионам людей в 2024 году.
Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов
Белый дом поддерживает законопроект об аресте 300 миллиардов долларов российских активов для помощи Украине, координируя свои действия с союзниками по G7.
В Сомали боевики захватили вертолет ООН
Боевики "Аш-Шабаб" захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную посадку в Сомали; судьба пассажиров остается неизвестной.