В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области

Министерство обороны России отчиталось о сбитии якобы украинского дрона в Курской области вечером в четверг, передает УНН.

Детали

По информации, силы ПВО России около 22.00 сбили якобы украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.

21 декабря около 22:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области сообщили в российском ведомстве.

Позже стало известно о еще одном сбитом над Курской областью украинском беспилотнике. По информации Минобороны России, силы ПВО пресекли террористическую атаку БПЛА около 23:30 по киевскому времени.

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