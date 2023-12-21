В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области
Киев • УНН
Министерство обороны России заявило, что сбило два украинских беспилотника над Курской областью.
Министерство обороны России отчиталось о сбитии якобы украинского дрона в Курской области вечером в четверг, передает УНН.
Детали
По информации, силы ПВО России около 22.00 сбили якобы украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.
21 декабря около 22:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области
Позже стало известно о еще одном сбитом над Курской областью украинском беспилотнике. По информации Минобороны России, силы ПВО пресекли террористическую атаку БПЛА около 23:30 по киевскому времени.
Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе21 декабрь 2023, 22:13 • 17083 просмотра
В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области
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