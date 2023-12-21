Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе
Киев • УНН
Киевская городская военная администрация обнародовала фотографии жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки российского беспилотника; после инцидента, произошедшего 22 декабря, продолжаются спасательные работы.
Киевская городская военная администрация опубликовала последствия попадания российского дрона в жилой дом в Соломенском районе, передает УНН.
Детали
В ночь на 22 декабря стало известно, что российский БПЛА попал в квартиру на Соломенке.
Спасатели уже работают на месте. В Киеве продолжается воздушная тревога.
В Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе - Кличко21 декабрь 2023, 21:55 • 24968 просмотров
Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе
Киевская городская военная администрация обнародовала фотографии жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки российского беспилотника; после инцидента, произошедшего 22 декабря, продолжаются спасательные работы.
Как теща президента "Энергоатома" купила дом стоимостью почти в 7 млн грн - расследование "Схемы"
Теща народного депутата Петра Котина, не имея видимых доходов, во время войны приобрела дом под Киевом за почти 7 миллионов гривен, показало расследование проекта Радио Свобода "Схемы". Котин заявил, что ее покупка была профинансирована за счет семейных сбережений, наличных от родственников и ожидаемой продажи имущества.
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два коротких списка Оскара-2024
"20 дней в Мариуполе", украинский документальный фильм Мстислава Чернова, вошел в шорт-лист номинантов на премию "Оскар" в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".
В Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе - Кличко
Жилой дом в Соломенском районе Киева, возможно, пострадал от обломков беспилотника, аварийные службы уже выехали на место; мэр Кличко и чиновник Сергей Попко выясняют подробности.
В МИД Узбекистана "глубоко озабочены" предложением Прилепина присоединить к россии страны, откуда "едут гастарбайтеры"
Узбекистан вызвал российского посла после того, как российский политик Захар Прилепин предложил аннексировать такие территории, как Узбекистан. Узбеки выразили глубокую озабоченность, назвав идею Прилепина не соответствующей стратегическому партнерству между странами.
В Киеве взрывы, работает ПВО
В Киеве произошли взрывы на фоне воздушного налета, когда была активирована противовоздушная оборона после атаки беспилотника. Мэр Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
Над Сумской областью противовоздушная оборона сбила беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили вражеский БПЛА "Шахид" над Сумской областью, продолжается воздушная тревога, а власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать предупреждения.
Россия выпустила 86 снарядов по Сумской области, обстреляв 8 общин
Российские войска 24 раза атаковали Сумскую область, вызвав 86 взрывов и попав в восемь населенных пунктов различными боеприпасами, от минометов до пулеметов и артиллерии. Спасатели потушили пожар от обстрелов, который угрожал жилым кварталам.
Сильный снегопад ограничил движение крупногабаритного транспорта на Львовщине
Сильные снегопады заставили власти Львовской области ограничить движение крупногабаритного транспорта на ключевых участках дорог; синоптики прогнозируют сильный ветер и дальнейший мокрый снег.
ООН: Каждый четвертый житель Газы голодает
Каждый четвертый житель Газы сталкивается с голодом, а ВОЗ сообщает, что 93% населения находится под угрозой голода и недоедания. Несмотря на давление США, которые позволили предоставить ограниченную помощь, она удовлетворяет лишь 10% потребностей.