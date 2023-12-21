Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе

ООН: Каждый четвертый житель Газы голодает

Каждый четвертый житель Газы сталкивается с голодом, а ВОЗ сообщает, что 93% населения находится под угрозой голода и недоедания. Несмотря на давление США, которые позволили предоставить ограниченную помощь, она удовлетворяет лишь 10% потребностей.