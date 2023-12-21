В Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе - Кличко

В результате атаки дронов в Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе. Спасатели направляются на место. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Спасатели направляются на вызов по сообщению о попадании в жилой дом в Соломенском районе. Проверяют информацию написал Кличко.

По его данным, есть пожар на верхних этажах дома. Экстренные службы работают на месте.

В то же время по данным начальника КГВА, Сергея Попко, вероятно, осколки от дрона попали в жилой дом.

В результате работы ПВО по сбитых вражеских целей в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. Информация уточняется. Экстренные службы следуют на место происшествия написал Попко.

В Киеве взрывы, работает ПВО