В Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе - Кличко
Жилой дом в Соломенском районе Киева, возможно, пострадал от обломков беспилотника, аварийные службы уже выехали на место; мэр Кличко и чиновник Сергей Попко выясняют подробности.
В МИД Узбекистана "глубоко озабочены" предложением Прилепина присоединить к россии страны, откуда "едут гастарбайтеры"
Узбекистан вызвал российского посла после того, как российский политик Захар Прилепин предложил аннексировать такие территории, как Узбекистан. Узбеки выразили глубокую озабоченность, назвав идею Прилепина не соответствующей стратегическому партнерству между странами.
В Киеве взрывы, работает ПВО
В Киеве произошли взрывы на фоне воздушного налета, когда была активирована противовоздушная оборона после атаки беспилотника. Мэр Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
Над Сумской областью противовоздушная оборона сбила беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили вражеский БПЛА "Шахид" над Сумской областью, продолжается воздушная тревога, а власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать предупреждения.
Россия выпустила 86 снарядов по Сумской области, обстреляв 8 общин
Российские войска 24 раза атаковали Сумскую область, вызвав 86 взрывов и попав в восемь населенных пунктов различными боеприпасами, от минометов до пулеметов и артиллерии. Спасатели потушили пожар от обстрелов, который угрожал жилым кварталам.
Сильный снегопад ограничил движение крупногабаритного транспорта на Львовщине
Сильные снегопады заставили власти Львовской области ограничить движение крупногабаритного транспорта на ключевых участках дорог; синоптики прогнозируют сильный ветер и дальнейший мокрый снег.
ООН: Каждый четвертый житель Газы голодает
Каждый четвертый житель Газы сталкивается с голодом, а ВОЗ сообщает, что 93% населения находится под угрозой голода и недоедания. Несмотря на давление США, которые позволили предоставить ограниченную помощь, она удовлетворяет лишь 10% потребностей.
Украина продлила до 2027 года реструктуризацию долга перед странами G7 и Парижским клубом
Украина продлила соглашение о реструктуризации долга со странами G7 и Парижским клубом до 2027 года, уменьшив нагрузку на бюджет и сохранив ликвидность для социальных расходов во время войны. Соглашение является частью поддержки Украины со стороны партнеров на сумму 122 миллиарда долларов.
В Украине объявлена воздушная тревога: атака БПЛА
Украина объявила воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников с четырех направлений, о чем сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
США и Европа обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Украине
Администрация Байдена ведет срочные переговоры с союзниками по использованию 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, а также координирует с G7 разработку стратегии ко второй годовщине вторжения.