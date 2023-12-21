В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

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У В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях! написал столичный городской голова.

До этого в Воздушных силах сообщили о работе ПВО в Киевской области из-за атаки беспилотников.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23:05. Она все еще продолжается.

На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА