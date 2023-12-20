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На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 22:01  •  12779 просмотра

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Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Как сообщили в Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, передает УНН.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, працює ППО - ОВА
Movement of enemy drones spotted in Kyiv region, air defense is in operation - OVA
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