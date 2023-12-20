На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Как сообщили в Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, передает УНН.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении ОВА.
Кроме того, жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в ОВА.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА
Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
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