В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной

В России заявили, что после переговорных процессов провели обмен военнопленными с Украиной по схеме "75 на 75". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление российского Минобороны.

Детали

возвращено 75 российских военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность. Зато передано 75 военнопленных ВСУ - говорится в заявлении российского министерства.

Отмечается, что освобожденных российских пленных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС рф.

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Также в России отметили, что в обмене пленными посредническое участие гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Дополнение

На момент публикации официального подтверждения обмена военнопленными с украинской стороны не было

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что задержка России с проведением обмена военнопленными может быть связана с проведением так называемых выборов, инаугураций и кадровых перестановок в Российской Федерации.