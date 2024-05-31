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У росії заявили про новий обмін полоненими з Україною

У росії заявили про новий обмін полоненими з Україною

Київ • УНН

 • 20849 перегляди

У росії заявили, що провели обмін військовополоненими з України. Попередньо додому повернулись 75 українців, але офіційний Київ наразі не підтвердив, що обмін відбувся.

В росії заявили, що після переговорних процесів провели обмін військовополоненими з Україною за схемою "75 на 75". Про це пише УНН з посиланням на заяву російського міноборони.

Деталі 

повернуто 75 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека. Натомість передано 75 військовополонених ЗСУ

- йдеться в заяві російського міністерства. 

Зазначається, що звільнених  російських полонених доставили до москви літаками військово-транспортної авіації ВКС рф.

росія тримає у полоні понад 400 українських жінок - Коордштаб24.05.24, 20:14 • 19569 переглядiв

Також в росії зауважили, що у обміні полоненими посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

Доповнення

На момент публікації офіційного підтвердження обміну військовополоненими з української сторони не було. 

Нагадаємо

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що затримка росії з проведенням обміну військовополоненими може бути пов'язана з проведенням так званих виборів, інавгурацій і кадрових перестановок в російській федерації. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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