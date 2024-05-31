У росії заявили про новий обмін полоненими з Україною
Київ • УНН
У росії заявили, що провели обмін військовополоненими з України. Попередньо додому повернулись 75 українців, але офіційний Київ наразі не підтвердив, що обмін відбувся.
В росії заявили, що після переговорних процесів провели обмін військовополоненими з Україною за схемою "75 на 75". Про це пише УНН з посиланням на заяву російського міноборони.
Деталі
повернуто 75 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека. Натомість передано 75 військовополонених ЗСУ
Зазначається, що звільнених російських полонених доставили до москви літаками військово-транспортної авіації ВКС рф.
росія тримає у полоні понад 400 українських жінок - Коордштаб24.05.24, 20:14 • 19569 переглядiв
Також в росії зауважили, що у обміні полоненими посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
Доповнення
На момент публікації офіційного підтвердження обміну військовополоненими з української сторони не було.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що затримка росії з проведенням обміну військовополоненими може бути пов'язана з проведенням так званих виборів, інавгурацій і кадрових перестановок в російській федерації.