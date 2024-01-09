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В россии задержали гражданина США по обвинению в хранении наркотиков - СМИ

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 11:14  •  18386 просмотра

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Гражданину США Роберту Вудленду грозит до 20 лет заключения в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.

В россии задержали гражданина США по обвинению в хранении наркотиков, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил во вторник московский суд, пишет Reuters, информирует УНН

Детали

 6 января Роберт Романов Вудленд был взят под стражу до 5 марта по обвинению в незаконном приобретении или хранении наркотиков.

российский Telegram-канал Mash сообщил, что 32-летнему Вудленду предъявили обвинение в попытке производства и сбыта незаконных наркотиков в крупных размерах. Он был задержан 5 января, сообщает Mash.

На странице Роберта Вудленда в Facebook указано, что он работал преподавателем английского языка в россии и жил за пределами москвы. 

Вудленд, который был известен друзьям как "Роб", в 1993 году был усыновлен гражданами США из детского дома в Перми, на Урале, и переехал жить в США. Позже он вернулся в россию.

Как отмечается, вероятно, у него есть и российский, и американский паспорта.

Дополнение

США заявляют, что несколько их граждан незаконно заключены в россии, в том числе ветеран морской пехоты Пол Вилан и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович.

Государственный департамент неоднократно предупреждал всех американцев немедленно покинуть россию, ссылаясь на риск неправомерных задержаний и преследований со стороны российских спецслужб.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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