В россии задержали гражданина США по обвинению в хранении наркотиков - СМИ

В россии задержали гражданина США по обвинению в хранении наркотиков, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил во вторник московский суд, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

6 января Роберт Романов Вудленд был взят под стражу до 5 марта по обвинению в незаконном приобретении или хранении наркотиков.

российский Telegram-канал Mash сообщил, что 32-летнему Вудленду предъявили обвинение в попытке производства и сбыта незаконных наркотиков в крупных размерах. Он был задержан 5 января, сообщает Mash.

На странице Роберта Вудленда в Facebook указано, что он работал преподавателем английского языка в россии и жил за пределами москвы.

Вудленд, который был известен друзьям как "Роб", в 1993 году был усыновлен гражданами США из детского дома в Перми, на Урале, и переехал жить в США. Позже он вернулся в россию.

Как отмечается, вероятно, у него есть и российский, и американский паспорта.

Дополнение

США заявляют, что несколько их граждан незаконно заключены в россии, в том числе ветеран морской пехоты Пол Вилан и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович.

Государственный департамент неоднократно предупреждал всех американцев немедленно покинуть россию, ссылаясь на риск неправомерных задержаний и преследований со стороны российских спецслужб.