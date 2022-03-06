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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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США закликали своїх громадян негайно покинути Росію

США закликали своїх громадян негайно покинути Росію

Київ • УНН

 • 166722 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно покинути Росію через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдеп США.

Деталі 

У повідомленні Держдепу зазначається, що американці, які проживають або подорожують Росією, "повинні негайно виїхати".

Як пояснюють у відомстві, їхнім громадянам це варто зробити "через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії".

Також серед перерахованих причин зазначені COVID-19, тероризм, обмежені американсько-російські рейси та інше.

Нагадаємо 

США хочуть виділити Україні 10 мільярдів доларів.

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