США закликали своїх громадян негайно покинути Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно покинути Росію через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдеп США.
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У повідомленні Держдепу зазначається, що американці, які проживають або подорожують Росією, "повинні негайно виїхати".
Як пояснюють у відомстві, їхнім громадянам це варто зробити "через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії".
Також серед перерахованих причин зазначені COVID-19, тероризм, обмежені американсько-російські рейси та інше.
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