США хочуть виділити Україні 10 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. США хочуть виділити Україні 10 мільярдів доларів на гуманітарні та оборонні потреби. Про це повідомили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Демократи у Сенаті заявляють, що разом з республіканцями підтримують допомогу Україні. Найближчим часом вони збираються виділити 10 мільярдів доларів на:
- гуманітарні потреби;
- на мілітарні потреби;
- для біженців.
Допомога з США має надійти різними каналами, за різними програмами.
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