США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов

Детали

Демократы в Сенате заявляют, что вместе с республиканцами поддерживают помощь Украине. В ближайшее время они собираются выделить 10 миллиардов долларов на:

- гуманитарные нужды;

- на милитарные потребности;

- для беженцев.

Помощь из США должна поступить по разным каналам, по разным программам.

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