США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов на гуманитарные и оборонные нужды. Об этом сообщили в Конгрессе после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Демократы в Сенате заявляют, что вместе с республиканцами поддерживают помощь Украине. В ближайшее время они собираются выделить 10 миллиардов долларов на:
- гуманитарные нужды;
- на милитарные потребности;
- для беженцев.
Помощь из США должна поступить по разным каналам, по разным программам.
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