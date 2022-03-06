ЗМІ: 3000 американських ветеранів хочуть воювати за Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. 3000 американських добровольців готові протистояти російській агресії в Україні у складі міжнародного батальйону. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, передає УНН.
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Як зазначається, серед охочих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.
Видання наводить приклад Метью Паркера, американського ветерана, який має за плечами 22 роки служби в Сухопутних військах ЗС США. Спершу він та ще 12 ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони. Але ситуація спростилась після того, як президент України Володимир Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд спростив процедуру перетину кордону для людей, які хочуть допомогти обороняти країну від російської агресії.
На думку Паркера, війна в Україні – це більш, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато інших добровольців, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.
"Ті, з ким воюють українці, — це типові бандити, вони воюють з тими, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей", — заявив Паркер.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що в Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону.