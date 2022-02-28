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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону

В Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону

Київ • УНН

 • 1320556 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повній бойовій екіпіровці, передає УНН.

Деталі

Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування.

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців.

“Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!” — написали в ЗСУ.

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