Байден проведе перемовини із союзниками щодо агресії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент США Джо Байден у понеділок, 28 лютого, проведе телефонну розмову із союзниками та партнерами, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це йдеться на сайті канадського прем'єра Джастіна Трюдо, повідомляє УНН.
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Байден з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Британії, Європейського Союзу та НАТО обговорить напад Росії на Україну. Сторони вирішать питання щодо координації єдиної відповіді на вторгнення РФ.
Як відомо, цього місяця Байден вже двічі проводив зустрічі у подібному форматі.
До переговорів тепер приєднається Японія та Румунія.
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