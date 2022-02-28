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Байден проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России

Байден проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России

Киев • УНН

 • 132842 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Об этом говорится на сайте канадского премьера Джастина Трюдо, сообщает УНН.

Детали

Байден с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, Европейского Союза и НАТО обсудит нападение России на Украину. Стороны решат вопрос о координации единого ответа на вторжение РФ.

Как известно, в этом месяце Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате.

К переговорам теперь присоединится Япония и Румыния.

Напомним

Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС.

Украинские Национальные Новости

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