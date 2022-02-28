Байден проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России

Детали

Байден с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, Европейского Союза и НАТО обсудит нападение России на Украину. Стороны решат вопрос о координации единого ответа на вторжение РФ.

Как известно, в этом месяце Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате.

К переговорам теперь присоединится Япония и Румыния.

Напомним

Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС.