Зеленський обговорив із головою Єврокомісії членство України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн членство України в Європейському Союзі. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
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“Провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили конкретні рішення щодо підсилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС”, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Україна має вступити до Європейського союзу. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв’ю Euronews.