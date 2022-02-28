Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС

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“Провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляен. Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС”, — отметил Зеленский.

Напомним

Украина должна вступить в Европейский союз. Об этом сообщила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.